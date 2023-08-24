Milli pentatloncu Buğra Ünal, İngiltere'de yarı finale kaldı

Milli pentatloncu Buğra Ünal, İngiltere'de devam eden Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarı finale kaldı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bath kentinde düzenlenen şampiyonada bugün erkekler kategorisi eleme yarışları yapıldı.



Şampiyonada A grubunda yarışan milli sporcu Buğra Ünal, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarından oluşan eleme yarışlarını toplam 1198 puanla 5'inci sırada tamamladı ve 26 Ağustos'ta yapılacak yarı finale yükseldi.



Organizasyonda yarın yapılacak kadınlar yarı finalinde Türkiye'yi ay-yıldızlı sporculardan İlke Özyüksel temsil edecek.



Yarı finali geçen 18 kadın ve 18 erkek sporcu 27 Ağustos'ta finallerde 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.



Finalde dereceye giren ilk üç kadın ve ilk üç erkek sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'na doğrudan kota hakkı kazanacak.



Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 28 Ağustos'ta son erecek.



