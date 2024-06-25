Milli pentatlet Buğra Ünal'dan tarihi olimpiyat kotası

Milli pentatlet Buğra Ünal, Türkiye modern pentatlon tarihinde erkeklerde ilk kez olimpiyatlara katılacak sporcu ünvanıyla tarihi başarı yakaladı.Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeye hak kazanan 36 kadın ve 36 erkek sporcudan oluşan olimpik sıralama listesini açıkladı.Buna göre Buğra Ünal, Türkiye'yi modern pentatlon dalında olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek sporcu ünvanı kazandı.Milli pentatlet Buğra, 2023 yılında Kırgızistan'da yapılan UIPM Pentatlon Challenger'da altın madalya kazanarak elde ettiği 40 puan, Ankara'da düzenlenen UIPM 2024 Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde kazandığı 33 puan ve Çin'deki UIPM 2024 Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 23 puan ve toplamda 96 puanla olimpik sıralamada 33'üncü sıraya yerleşti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi bir başarı elde etti.Türkiye, modern pentatlon tarihinde ayrıca bir ilke imza atarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 2 sporcu ile katılma başarısı gösterdi. UIPM'in yaptığı olimpik sıralamaya göre, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da Paris'te mücadele edecek.Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez Rio 2016'da temsil eden, ardından Tokyo 2020'de Türkiye'ye olimpiyat beşinciliği kazandıran İlke Özyüksel Mihrioğlu, üçüncü kez olimpiyatlarda yarışacak.Modern pentatlon tarihinde Türkiye'yi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden ve Tokyo'da olimpiyat beşincisi olan İlke Özyüksel Mihrioğlu, bu yıl Macaristan'daki UIPM 2024 Pentatlon Dünya Kupası'nda elde ettiği 46 puan, Ankara'da düzenlenen UIPM 2024 Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde aldığı 70 puan ve Çin'deki UIPM 2024 Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 60 puan ve toplamda 176 puanla olimpik sıralamada 4'üncü olarak Paris 2024'e katılma vizesi aldı.İlke, Rio ve Tokyo'daki tecrübelerinin yanı sıra son dönemlerde gösterdiği performansla Paris 2024'te madalya almaya en yakın sporcular arasında gösteriliyor.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 36 kadın ve 36 erkek sporcunun olimpiyat şampiyonluğu mücadelesi vereceği modern pentatlon yarışları, 8-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.