Milli pentatlet Buğra Ünal, Bulgaristan etabında finalde

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında milli pentatlet Buğra Ünal finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli pentatlet Buğra Ünal, Bulgaristan etabında finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2021 19:52
Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında milli pentatlet Buğra Ünal finale yükseldi.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 4 dünya kupasından biri olan başkent Sofya'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Buğra Ünal, topladığı 1126 puanla 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak finallere kalmayı başardı.

Buğra, erkekler finalinde Tokyo Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi verecek.

Milli sporcular Arda Selçuk 1037 puan, Yunus Çalışkan ise 986 puan ile elemeleri geçemedi.

Organizasyonun yarınki kadınlar kategorisi finalinde Türkiye'yi milli pentatletler İlke Özyüksel ve İpek Akşin temsil edecek.

Bulgaristan etabı, 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Milli pentatletler, bu dünya kupasının ardından 15-18 Nisan'da yine Bulgaristan'da 4. UIPM Dünya Kupası'na katılacak.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için kota durumları Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali'nde netleşecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.