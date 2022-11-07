Milli patenci 1000 metrede 4. oldu

Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Dünya Kupası 2. ayak yarışmalarında mücadele eden milli sporcu Furkan Akar, 1000 metrede 4. oldu.



ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyonda Furkan, 1500 metrenin ardından 1000 metre finalinde de yarıştı. Milli sporcu, finalde 1:25.558'lik derecesiyle 4. sırada yer aldı.



Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "Furkan Akar tarihimizde ilk defa Dünya Kupası'nda 1000 metre mesafede 4. olarak bir gurur daha yasatmıştır." denildi.



Furkan, Dünya Kupası'nın 2. ayağında 1500 metre yarışını 6. sırada bitirmişti.



Mili sporcu, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metrede 6. sırayı alarak Türkiye adına bir ilki başarmıştı.





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