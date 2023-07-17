Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Galler'de beşinci oldu

Galler'de düzenlenen Swansea Paratriatlon Serisi'nde milli paratriatlet Uğurcan Özer beşinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Galler'de beşinci oldu
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17 Temmuz 2023 13:43
Milli paratriatlet Uğurcan Özer, Swansea Paratriatlon Serisi'nde 5. olarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Galler'de gerçekleştirilen ve şiddetli rüzgar sebebiyle bisiklet yarışını çıkarıldığı mücadeleyi milli sporcunun 5. sırada tamamladığı aktarıldı.

2024 Paris yolunda puan toplamaya devam eden Uğurcan'ın bir sonraki yarışının 19-20 Ağustos'ta Paris Paratriatlon Kupası'nda olacağı kaydedildi.

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