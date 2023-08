Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar'ın hedefi Paris'te madalya

Milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar'ın hedefi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak.



Son olarak WSPS Dünya Kupası'nda birer altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu, daha büyük başarılar için çalışmaya devam ediyor.



Para atıcılık ile tesadüfen tanıştığını aktaran Ayşegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2013 yılında babamın müsabakasına gitmiştim. Stadın altındaki poligonda fotoğraf çektirmek istemiştim. Oradaki hocalar, tabancadan korkmama rağmen bu sporu denememi istediler. Atış yaptıktan sonra hocalar, yeteneğimi gördü. Bu şekilde para atıcılığa yönlendirildim. Sonra da 2015 yılında Türkiye şampiyonu oldum ve böylece milli takıma seçildim." ifadelerini kullandı.



Her müsabakaya aynı motivasyon ile hazırlandığını vurgulayan milli para atıcı, "Hocam Mustafa Atalay'ın verdiği bir antrenman programım var. Haftada 6 gün çift idman yapıyorum. Müsabakaya yakın da mental çalışmalarımı yapıyorum. Dış dünyayla iletişimimi kesiyorum. Çünkü bu sporda odaklanmak çok önemli." diye konuştu.



Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya kazandığını hatırlatan Ayşegül, "2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota aldım. Orada altın madalya alarak marşımızı okutmayı hedefliyorum." dedi.



"Paralimpik Oyunları'nda dünyanın en iyi sporcularıyla yarışıyorsunuz"



Ayşegül, Paralimpik Oyunları'nın sporun en yüksek seviyesi olduğunu belirterek, "Her sporcu oraya gidemiyor. Paralimpik Oyunları'nda dünyanın en iyi sporcularıyla yarışıyorsunuz. Bu durum da size ayrı bir heyecan veriyor. Onun için orada olmak çok farklı bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.



Para atıcılığın son zamanlarda daha tanınır hale geldiğini vurgulayan Ayşegül, "Tesislerimizin sayısını artırarak, daha fazla insanı bu spora çekebiliriz. Eskiden bu kadar ilgi gören bir spor değildi. Son zamanlardaki başarılarımızla başkalarına örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Ayşegül Pehlivanlar, para atıcılık sporuyla ilgilenenlere de şu tavsiyeyi verdi:



"Bu sporu yapmak için sakin ve sabırlı olmalısınız. Yeteneklerinizi keşfetmeniz lazım. Bakanlığımızın yetenek taramalarına girmelerini tavsiye ediyorum. Eğer testlerde bu spora uygun olduğunuz çıkarsa, düzenli bir şekilde antrenman yapmalısınız."



Başardıkça işlerin daha da kolaylaştığını anlatan Ayşegül, "Ben engelin vücutta olmadığını düşünüyorum. İnsanlar, istediği her şeyi başarabilir. Benim her başarım, çıtamı daha da yükseltti. Çalışarak ve isteyerek her türlü engelin üstesinden gelebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.



Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan ve 4-13 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde takım arkadaşı Cevat Karagöl ile beraber altın madalya sevinci yaşadı. Milli sporcu 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde de bronz madalyanın sahibi oldu.