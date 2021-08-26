Milli para tenisçi Fatma Büşra Ün: "Heyecanlıyım, güzel bir maç olacağına inanıyorum"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye tenis branşında yarışacak milli sporcu Fatma Büşra Ün, büyük bir heyecan içinde yarışmayı beklediğini dile getirdi.

Milli para tenisçi Fatma Büşra Ün: 'Heyecanlıyım, güzel bir maç olacağına inanıyorum'
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye tenis branşında yarışacak milli sporcu Fatma Büşra Ün, büyük bir heyecan içinde yarışmayı beklediğini söyledi.

Aytemiz'in desteklediği Fatma Büşra Ün, yarın gerçekleştirilecek karşılaşması için sabırsızlandığını belirtti.

"Hepimiz heyecanlıyız, bazı arkadaşlarımın maçları başladı." ifadesini kullanan Fatma Büşra, şöyle konuştu:

"Benim maçım için bir gün daha beklememiz gerekecek, şu an antrenmanımız devam ediyor. Heyecanlıyım, güzel bir maç olacağına inanıyorum. Daha önce engelli kategorisi olmayan branşta benim gibi engeli olan tek sporcuyla oynayacağım. Bizleri izleyenlerden desteklerini ve dualarını esirgememelerini istiyorum. Buna hepimizin ihtiyacı var. Biz de bizleri destekleyen sponsorlarımızı ve üzerimizde emeği olanları düşünerek oynuyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Bu süreçte çok fazla insanın emeği var, ben de tekrar teşekkür ediyorum."

Milli raket, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi teniste temsil edecek tek sporcu olarak korta çıkacak.

 

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