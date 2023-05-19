Milli para okçulardan 6 madalya

Çekya'da düzenlenen 2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın 1. ayağında milli sporcular çiftler kategorisinde 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.



Klasik yay kadınlarda Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül, erkeklerde ise Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi altın madalya aldı.



Erkekler W1'de Yiğit Caner-Bahattin Hekimoğlu, karışık takımda ise Bahattin Hekimoğlu-Nil Mısır ikilisi birinci oldu.



Makaralı yay kadınlarda Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz çifti gümüş madalya elde etti.



Klasik yay karışık takımda ise Yağmur Şengül-Sadık Savaş çifti bronz madalya aldı.



