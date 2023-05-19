Milli para okçulardan 6 madalya

Milli para okçular, Çekya'da 6 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para okçulardan 6 madalya
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19 Mayıs 2023 23:22
Çekya'da düzenlenen 2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın 1. ayağında milli sporcular çiftler kategorisinde 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Klasik yay kadınlarda Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül, erkeklerde ise Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi altın madalya aldı.

Erkekler W1'de Yiğit Caner-Bahattin Hekimoğlu, karışık takımda ise Bahattin Hekimoğlu-Nil Mısır ikilisi birinci oldu.

Makaralı yay kadınlarda Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz çifti gümüş madalya elde etti.

Klasik yay karışık takımda ise Yağmur Şengül-Sadık Savaş çifti bronz madalya aldı.

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