Milli para okçulardan 3'ü altın 4 madalya!

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para okçular 3'ü altın 4 madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para okçulardan 3'ü altın 4 madalya!
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19 Ağustos 2023 19:40
Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli para okçular 3'ü altın 4 madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada, bugün yapılan takım müsabakalarında ay-yıldızlı sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada bugün, Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan W1 erkek takımı altın madalya, Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın açık takımı altın madalya, Yağmur Şengül ve Mervenur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay kadın açık takımı altın madalya, Sadık Savaş ve Yavuz Papağan'dan oluşan klasik yay erkek açık takımı ise gümüş madalya kazandı.

Federasyon, tüm sporcularını ve teknik ekibini tebrik ederek yarınki yarışmalarda başarılar diledi.

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