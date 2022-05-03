Milli Para Masa Tenisi Takımı, Fransa Open Turnuvası'na katılacak

Milli Para Masa Tenisi Takımı, Fransa'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-8 Mayıs tarihlerinde Saint-Quentin kentinde düzenlenecek Fransa Para Open Turnuvası için milliler, kamp hazırlıklarını tamamladı. Organizasyona 32 ülkenden 206 sporcu katılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İlhami Kılınçkaya önemli bir döneme girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Önümüzde 3 turnuva var. Fransa, Slovenya ve Ürdün'de. Fransa ve Slovenya puan olarak oldukça yüksek turnuvalar buralarda bireysel derecelerimizi iyileştirerek, hem dünya şampiyonasına hem de 2024 Paris Paralimpik oyunlarına katılım hakkı kazanacağız.

Her bir sporcumuzun hedefi daima tepede yer almak. Bunun için sporcularımız milli takım kamplarında ve kendi kulüplerinde günlerini çift idman ile geçirdi."



Yarın turnuva için Fransa'ya gidecek milli takım şu sporculardan oluşuyor:



"Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Süleyman Vural, Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, Neslihan Kavas, Kübra Korkut ve İrem Oluk."





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