Milli para masa tenisçilerden 6 madalya

Milli para masa tenisçiler, Çekya'da düzenlenen turnuvada 6 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçilerden 6 madalya
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22 Haziran 2024 16:58
Çekya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 2'si altın, 6 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcular, Ostrava kentinde düzenlenen organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Ebru Acer, tek kadınlar sınıf 11'de ve Güney Koreli Kim Gi Tae ile beraber yarıştığı karışık çiftler sınıf 22'de şampiyonluğa ulaştı.

Kategorilerine göre madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Ebru Acer (kadınlar sınıf 11), Ebru Acer (karışık çiftler sınıf 22)

Gümüş: Neslihan Kavas (kadınlar sınıf 9-10)

Bronz: Abdullah Öztürk (erkekler sınıf 4), Ali Öztürk (erkekler sınıf 5), Merve Demir (kadınlar sınıf 9-10)

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