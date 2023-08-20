Milli para badmintonculardan 8 madalya

Milli para badmintoncular Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli para badmintonculardan 8 madalya
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20 Ağustos 2023 18:10
Milli para badmintoncular, Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 8 bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden para badmintoncular, çiftler ve bireyselde toplam 8 madalya kazandı.

Organizasyonda Türkiye'nin şampiyonada kazandığı madalyası sayısı 10'ar altın ve gümüş, 16 bronz olmak üzere toplamda 36'ya çıktı.

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