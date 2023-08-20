Milli para badmintonculardan 8 madalya

Milli para badmintoncular, Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 8 bronz madalya elde etti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden para badmintoncular, çiftler ve bireyselde toplam 8 madalya kazandı.
Organizasyonda Türkiye'nin şampiyonada kazandığı madalyası sayısı 10'ar altın ve gümüş, 16 bronz olmak üzere toplamda 36'ya çıktı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentinde organize edilen şampiyonada mücadele eden para badmintoncular, çiftler ve bireyselde toplam 8 madalya kazandı.
Organizasyonda Türkiye'nin şampiyonada kazandığı madalyası sayısı 10'ar altın ve gümüş, 16 bronz olmak üzere toplamda 36'ya çıktı.