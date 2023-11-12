Milli para badmintonculardan 2 madalya!

Milli para badmintoncular, Hulic Daihatsu Turnuvası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para badmintonculardan 2 madalya!
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12 Kasım 2023 19:34
Milli para badmintoncular, Japonya'da düzenlenen Uluslararası Hulic Daihatsu Turnuvası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuva sona erdi.

Milli sporculardan Halime Yıldız, tek kadınlar SL3, Emine Seçkin de tek kadınlar WH2 kategorisinde bronz madalya elde etti.

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