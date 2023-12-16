Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik'ten bronz madalya

5. Fazza Para Badminton International Turnuvası'nda Kadınlar Çiftler SL3-SU5 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Tuğçe Çelik ile partneri Hindistanlı Palak Kohli, bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik'ten bronz madalya
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16 Aralık 2023 19:29
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 5. Faza Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda çift kadınlarda Tuğçe Çelik, Hint partneriyle bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar SL3-SU5 kategorisinde Tuğçe Çelik'in Hindistanlı partneri Palak Kohli'yle bronz madalya elde etti.

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