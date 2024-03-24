Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sinde 11 madalya elde etti

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinde mücadele eden Türk sporcular 5'i altın, 11 madalya kazandı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) açıklamasına göre Jesolo kasabasında düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.



Milli para atletler, yarışmaları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.



Açıklamada, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'ın "Kalabalık bir ekiple burada güzel sonuçlar elde ettik. Sporcularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Para atletizmde yılın üçüncü organizasyonu ve biz her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.



Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şöyle:



Altın



T12 100 metre: Serkan Yıldırım



T12 400 metre: Serkan Yıldırım



T11 1500 metre: Merve Nur Çağıran



T13 1500 metre: Mikail Al



T13 5000 metre: Mikail Al



Gümüş



T12 400 metre: Oğuz Akbulut



F11 Disk atma: Büşra Nur Tırıklı



F12 Gülle atma: Serap Demirkapu



Bronz



T12 100 metre: Ali Enes Kaya



T12 Uzun atlama: Emine Avşar



F12 Cirit atma: Serap Demirkapu



