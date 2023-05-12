Milli para atletler, İtalya'da 6 madalya kazandı

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli para atletler, İtalya'da 6 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 23:37
Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Altın:

- Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün

- Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün

- F34 cirit atma: Muhsin Kaedi

- F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi

Gümüş:

Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci

Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery