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Milli Özel Sporcu'dan gümüş madalya zaferi

Polonya'nın Zakopane kentinde başlayan INAS Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk sporcu Ayşe Kader Yavuz gümüş madalya kazandı

Kaynak: AA
Milli Özel Sporcu'dan gümüş madalya zaferi
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28 Şubat 2018 16:24
Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Ayşe Kader Yavuz, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Zakopane kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcu Ayşe Kader Yavuz'un kısa slalom yarışında dünya ikinciliğini kazandığı bildirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz'un yanı sıra Tuba Çelik, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil ediyor.

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