Milli okçulardan, Fransa'da 15 madalya

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) okçuluk branşında 15 madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Normandiya bölgesinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun altın, Irmak Yüksel gümüş madalya, erkekler kategorisinde ise Eren Kırca gümüş madalya kazandı.



Klasik Yay Erkekler kategorisinde Harun Kırmızıtaş altın, Berkay Akkoyun gümüş, Mustafa Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Makaralı Yay Kadın Takımı ile Makaralı Yay Erkek Takımı altın, Makaralı Yay Karışık Takımı bronz, Makaralı Yay Uluslararası Karışık Takımı'nın gümüş ve bronz madalya kazandığı organizasyonda, Klasik Yay Erkek Takımı, Klasik Yay Kadın Takımı, Klasik Yay Karışık Takım ve Klasik Yay Uluslararası Karışık Takımı gümüş madalya elde etti.





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