Milli okçulardan dünya rekoru

Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde yarışan Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçulardan dünya rekoru
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22 Şubat 2022 16:38
Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisi yarışan Öznur ve Sevgi, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

 

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