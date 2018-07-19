Milli okçulardan dünya rekoru!

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un genç okçusu Yasemin Ecem Anagöz ile milli okçu Mete Gazoz, birlikte yarıştıkları Klasik Yay Karışık Takımı'nda 1307 puan toplayarak "gençler dünya rekorunu" kırdı.Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4'üncü ayak yarışmalarında sahne alan iki sporcu Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Kadınlar klasik yayda Yasemin 630 puanlık atış yaptı. Mete ise erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı.Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırdı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Cumhur Yavaş, "Sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz'ü kutluyorum. Bize büyük bir gurur yaşattı. Ülkemizin yetiştirdiği diğer bir genç yetenek Mete Gazoz'u da kutluyorum. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Ülke olarak iki genç yeteneğin büyük başarılara imza atmaları bizleri onurlandırıyor" diye konuştu.