Milli okçulardan bir gümüş, bir bronz madalya

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli okçulardan bir gümüş, bir bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 23:26
2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren şampiyonada Ukraynalı rakibini 6-5 yenilen Ceren Koçur, klasik yay 21 Yaş Altı Bireysel Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

21 yaş altı klasik yay bireysel kadınlar kategorisinde İtalyan rakibini 6-5 yenen Şevval Yakupoğlu, bronz madalyanın sahibi olurken Fransız rakibine 146-150 yenilen Demir Elmaağaçlı, makaralı yay bireysel erkekler kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Milli takım sporcuları organizasyonu 4 takım ve 5 bireysel olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.