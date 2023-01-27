Milli okçular, performans testinden geçti

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında düzenlenen kamptaki sporcuların performans ölçümleri gerçekleştirildi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sporcuların performans ölçümleri, kamp çalışmalarını sürdürdükleri Gloria Sports Arena'da yapıldı.



Her bir sporcunun 11 Kasım 2022'de ilk ölçümlerinin gerçekleştirilmesiyle belirlenmiş olan bireysel gelişim programının sonuçları, 25 Ocak 2023'te gerçekleştirilen kontrol testleri ile değerlendirildi. Tüm sporcuların kendileri için uygulanan bireysel antrenman ve beslenme programları sayesinde istenen düzeyde atletik gelişim sağladıkları belirlendi.



Milli takım teknik ekibi, 27 Şubat-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek milli takım seçme yarışması öncesinde sporcuların mevcut durumlarını kayıt altına aldı. Sporcuların antrenman planları çıkan sonuç doğrultusunda revize edilecek.



Türkiye Okçuluk Federasyonu, Avrupa ve dünyada kullanılan son teknoloji ürün ve programlar ile alanında uzman kişilerce gerçekleştirilen performans testleri için Gloria Sports Arena ekibine teşekkür etti.





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