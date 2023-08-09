Milli okçular Paris'te kampa girdi

Milli okçular, Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçular Paris'te kampa girdi
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09 Ağustos 2023 00:16
Klasik Yay Milli Takımı, Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te kampa girdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, Paris'e geçti.

8 sporcudan oluşan milli takım, Dünya Kupası'nın 4. ayağına ev sahipliği yapacak Paris'te Fransa ve Çin milli takımları ile ortak kamp çalışması gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, kampın ardından 15-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 4. ayağında yarışacak.

Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da dünya ikincisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almıştı.

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