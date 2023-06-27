Milli okçular istediğini alamadı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında kadınlar klasik yayda üç milli sporcu da elendi.



Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda kadınlarda klasik yay müsabakaları yapıldı.



Milli sporculardan Gülnaz Coşkun son 16, Ezgi Başaran ve Zeynep Köse ise bu kategoride oyunlara son 32 turunda veda etti.





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