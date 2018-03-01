Okçuluk Milli Takımı Antalya'da kampa girdi.100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 14 sporcu yer aldı.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yaptığı açıklamada, 14 gün sürecek kampın ardından bu yıl uluslararası turnuvalarda milli formayı giymeye hak kazanacak sporcuların belirleneceğini söyledi.Geçen yıl Türkiye sıralamasında yer alan sporcuları kampa davet ettiklerini belirten Ergin, kamp süresince en güçlü takımı oluşturup Türkiye'ye madalya kazandırmak için hazırlıklarını sürdüreceklerini ifade etti.Sporcuları her yönüyle hazırlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:"Kampın ardından Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'ın milli takımlarının yer alacağı çok uluslu bir milli takım kampını yine Antalya'da yapacağız. 10 günlük süreçte özel yarışmalar olacak. Sporcuları hem açık havadaki dünya kupasına hazırlamak hem de onların final mücadelelerindeki heyecanlarını gidermek için mini bir dünya kupası yapacağız. Burada final sahası alanı oluşturacağız. Sporcular böylece hem fiziksel hem zihinsel hem de teknik olarak hazır hale gelecek."