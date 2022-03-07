Milli okçular Antalya'da İngiltere ile ortak kampa girdi

Milli okçular, olimpiyat hazırlıkları kapsamında İngiltere Okçuluk Milli Takımı'yla Antalya'da ortak kampa başladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki kamp, 20 Mart'ta tamamlanacak.



Kampta 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un yanı sıra milli sporcular Berkay Akkoyun, Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Musa Arzuman, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Bilal Güneri, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Zeynep Köse, Ezgi Başaran, Aslı Er, Ece Aleyna Öztürk ve Defne Derebaşı yer alıyor.



Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022'nin ikinci olimpik kampına başladıklarını söyledi.



Kampa 15 sporcunun davet edildiğini belirten Ergin, "Açık hava sezonu için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağımız Kahraman Bagatır İlkbahar Okları ve Dünya Kupası yarışmaları var. Turnuvalara hazır gitmek istiyoruz. Bu kampta olimpik kadroda eleme yapacağız. Kadroyu 12 kişiye düşüreceğiz." diye konuştu.



Ergin, İngiltere Okçuluk Milli Takımı'yla kampta birlikte çalışacaklarını kaydetti.





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