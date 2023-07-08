Milli okçudan gümüş madalya

Milli okçu Hazal Burun, İrlanda'da Dünya Gençlik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçudan gümüş madalya
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08 Temmuz 2023 22:28
Milli okçu Hazal Burun, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrlanda'nın Limerick kentinde gerçekleşen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda 21 yaş altı makaralı yay kategorisinde milli okçu Hazal Burun, ikinci olarak kürsüye çıktı.

Hazal Burun, altın madalya maçında ABD'li Sydney Sullenberger'e 140-138 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Organizasyon 21 yaş altı ve 18 yaş altı klasik yay sporcularının bireysel eleme maçları ile devam edecek.

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