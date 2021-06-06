Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, altın madalya için olimpiyatlara gidecek

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, olimpiyatlara altın madalya kazanmak için gidecek.



Avrupa şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.



Disiplinli şekilde çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını aktaran milli okçu, 8 yıldır olimpiyat madalyası almak için çabaladığını kaydetti.



Yasemin Ecem Anagöz, ilk katıldığı olimpiyatlarda çok genç olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Son olimpiyatların üzerinden beş yıl geçti. Bu beş yıla 2 Avrupa şampiyonluğu bir de dünya rekoru sığdırdım. Bunlar rakiplerim üzerinde baskı oluşturacaktır. Olimpiyat şampiyonluğu çocukluk hayalimdi. Türk bayrağını olimpiyatlarda hak ettiği yere, göndere çektirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



- Ergin: "Türk okçuluğu olimpiyatlarda en az üç madalyanın adayıdır"



Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de hem erkeklerde hem de kadınlarda olimpiyat kotası elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çalışmalarının karşılığını Antalya'da aldıklarını vurgulayan Ergin, "Türk okçuluğu olimpiyatlarda en az üç madalyanın adayıdır. Üç madalyadan herhangi bir tanesini kazanıp, ülkemize getirmek istiyoruz. Sporcularımla gurur duyuyorum. Bütün dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.



