Milli okçu Mete Gazoz, klasik yayda çeyrek finalde elendi

Son olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 3. Avrupa Oyunları klasik yayda çeyrek finalde elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Mete Gazoz, klasik yayda çeyrek finalde elendi
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29 Haziran 2023 16:21
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda, son olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisine çeyrek finalde elendi.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, 8'li eleme turunda İsviçreli Keziah Chabin'i 6-5 yenerek çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finalde 2015'te Avrupa Oyunları'nı kazanan, 2022'de ise Avrupa şampiyonu olan İspanyol okçu Miguel Alvarino Garcia'yla karşılaştı.

Rakibine 6-4 mağlup olan Mete Gazoz, finalistlerin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldığı yarışta çeyrek finalde elendi.

Milli sporcunun, Paris 2024 şansı ise devam ediyor. Mete, dünya sıralamasında iyi bir konumda olarak ya da yıl içerisindeki kota yarışlarında olimpiyat bileti almaya çalışacak.

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