Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.



100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.



Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.



Mete Gazoz, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.



- Yasemin Ecem Anagöz, gümüş madalya aldı



Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda olimpiyat kotası alan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Fransız rakibi Lisa Barbelin'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu, resmi sitesinden "Kotanın ismi belli olduğu" başlığıyla yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz. Emeği geçen tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.







