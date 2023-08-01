Milli okçu Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli okçu Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 23:20
Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli okçu Emircan, 121 sporcu arasından sıralama atışlarını 709 puanla ilk sırada tamamladı.

Aynı kategoride diğer milli sporculardan Bathan Akcaoğlu 692 puanla 31'inci, Yakup Yıldız ise 690 puanla 44'üncü sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery