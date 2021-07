Milli okçu Anagöz 19. oldu

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Yasemin Ecem Anagöz , 652 puan toplayarak 19. sırada yer aldı. Milli sporcu, sıralama turunda 630 puan toplayarak 46. olan Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti.



Yasemin Ecem Anagöz, Barrett ile eleme maçına 27 Temmuz Salı günü çıkacak.



Sıralama turunda mücadele eden Güney Koreli sporcu San An, 680 puanla olimpiyat rekoru kırdı. An San, Atlanta 1996'da Ukraynalı okçu Lina Herasymenko'nun 673 puanla kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.



Okçuluk Milli Takım Antrenörü Ergin: Yasemin daha iyisini yapabiliyor Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. olan milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz için önemli olanın eleme turlarında göstereceği performans olduğunu söyledi.



Ergin, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Milli sporcunun ortalama bir performans sergilediğine değinen Yusuf Göktuğ Ergin, "Beklediğimizden biraz aşağıda kaldık. Yasemin daha iyisini yapabiliyor ama bu sıralama atışları. Bizim için önemli olan bireysel eleme turlarında göstereceği performans. Şu an için elde ettiği sonuca iyi veya kötü diyemeyiz. Ortalama bir sonuç elde ettik ve puan aldık. Bütün sporcular birbirine yakın. Bireysel eleme turları başladığında göstereceğimiz performans daha önemli olacak." diye konuştu.



Ergin, 27 Temmuz'daki elemelere odaklanacaklarını dile getirerek, "Yasemin, başlangıçta kendisinden biraz daha fazlasını bekliyordu. O yüzden çok mutlu olduğunu söyleyemem ama kötü olan bir şey de yok. Moralini yükseltmek ve bireysel elemelerde motivasyonunu yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yasemin savaşçı bir ruha sahiptir. Sahaya çıktığında geçmişi unutur ve kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu onun en önemli özelliği. Biz de onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



