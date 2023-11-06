Milli muaythaicilerden 19 madalya

Türk sporcular, Akdeniz Muaythai Şampiyonası'nda 10'u altın, 19 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli muaythaicilerden 19 madalya
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06 Kasım 2023 13:14
Türk sporcular, Akdeniz Muaythai Şampiyonası'nda 10'u altın, 19 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlenen organizasyon sona erdi.

Büyükler, 23 yaş altı, gençler, yıldızlar, minikler ve veteranlar kategorilerinde yapılan müsabakalar sonucu 10 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında Yunanistan'ın arkasında 2'nciliği elde etti.

Açıklamada federasyon başkanı Hasan Yıldız'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"2023'te Türk muaythaisi olarak altın yılımızı yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde başarılarla dolu bir yıl oldu. Yılı, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ile Uluslararası Antalya Kupası'nda başarılarımızı taçlandırarak bitireceğiz."

 
 
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