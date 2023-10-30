Milli muaythai sporcularından 3 madalya!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dünya Dövüş Oyunları'nda muaythai branşında milli sporcular 3 madalya elde etti.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riyad'da yapılan oyunlara muaythai branşında 3 sporcuyla katılan milli takım, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Kübra Kocakuş altın madalyanın sahibi olurken, Bediha Taçyıldız ve Sercan Koç gümüş madalya aldı.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riyad'da yapılan oyunlara muaythai branşında 3 sporcuyla katılan milli takım, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Kübra Kocakuş altın madalyanın sahibi olurken, Bediha Taçyıldız ve Sercan Koç gümüş madalya aldı.