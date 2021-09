Milli motosikletçilerin yarışları kaza nedeniyle iptal

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales'in sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle İspanya'daki aynı pistte düzenlenecek bugünkü yarışlar iptal edildi.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası ile Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda, 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenmesi planlanan bugünkü ilk yarışlar, söz konusu kaza nedeniyle yapılmayacak.



Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu, kazalar nedeniyle bitime 3 tur kala kırmızı bayrak kaldırılarak bitirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda düzenlenen yarışı, 3. sırada tamamlamıştı.



Kazada yaralanan MotoGP'de Aprilia takımı adına yarışan Maverick Vinales'in kuzeni olan Dean Berta Vinales'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve helikopterle Sevilla kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.



Toprak Razgatlıoğlu, bugün aynı pistte sabah seansında düzenlenen sıralama turu (Superpole) mücadelesini ilk sırada bitirerek yarışa birinci cepten başlama hakkı etmişti. Can Öncü ise sıralama turlarını 9. sırada tamamlamıştı.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda Razgatlıoğlu, topladığı 399 puanla pilotlar klasmanında ilk sırada yer alıyor. 103 puanlı Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın pilotlar sıralamasında 10. basamakta bulunuyor.



İspanya'da yarınki ikinci yarışlarda Razgatlıoğlu TSİ 15.00'te, Can Öncü ise TSİ 13.30'da piste çıkacak.