Milli motosikletçiler sezonun ilk yarışına çıkıyor

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına hafta sonu Avustralya'da çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, motor sporları organizasyonlarında dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında 2023 sezonunun ilk yarışları, 24-26 Şubat tarihlerinde Avustralya ayağıyla başlayacak.



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezona ikinci şampiyonluk hedefiyle start verecek.



Sezonun Avustralya'daki ilk ayağı, Melbourne kentindeki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek.



Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 25 Şubat Cumartesi günü TSİ 08.00'de sezonun ilk yarışında piste çıkacak. Toprak, 26 Şubat Pazar günü ise TSİ 05.00'te superpole yarışında, 08.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.



Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezona başlıyor



Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise ay-yıldızlı motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, sezonun ilk yarışına hafta sonu Avustralya'da çıkacak.



Bu sınıfta genç milli sporculardan Can Öncü Kawasaki Puccetti, Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımıyla Türkiye'yi temsil edecek.



Her iki sporcu da Phillip Island Pisti'nde 25 Şubat Cumartesi günü TSİ 06.30'da sezonun ilk yarışında, 26 Şubat Pazar günü de TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.



Motosiklet yarışlarında sezonun 11. ayağı Arjantin'de 13-15 Ekim'de planlanırken, sezonun 12. ve son ayağının ise yeri ve tarihi henüz açıklanmadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı sezona üzüntülü başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Milli sporcularımız 2023 yılının ilk uluslararası mücadelesine Avustralya'da hafta sonu çıkacak. Sezona çok iyi hazırlandık. Sezona şampiyonluk parolası ile start veriyoruz ama ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı buruk başlıyoruz. Sporcularımızın ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın öteki ucunda gururla ve başarıyla dalgalandıracaklarına inanıyorum. İnşallah kazanacakları kupalar bir nebze de olsa milletimize moral olacak."





