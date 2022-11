Milli motosikletçiler sezonu Avustralya'da tamamlayacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Avustralya'da yapılacak yarışlarla sezonu tamamlayacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren milli motosikletçiler kategorilerinin Avustralya ayağında podyum mücadelesi verecek.



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabında 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde düzenlenecek 3 yarışta da galibiyet hedefliyor.



Toprak, Pata Yamaha With Brixx WorldSBK takımıyla 19 Kasım Cumartesi günü önce sıralama (Superpole), ardından da TSİ 08.00'de ilk yarışta boy gösterecek. Milli sporcu, 20 Kasım Pazar günü ise TSİ 05.00'de sıralama yarışında ardından da TSİ 08:00'de ikinci yarışta piste çıkacak.



Avustralya yarışları öncesinde, genel klasmanda 553 puanla Ducati pilotu Alvaro Bautista sezonun şampiyonluğunu ilan etmişti, Toprak ise genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



- Can Öncü, Dünya üçüncülüğü için ter dökecek



Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Avustralya etabında dünya üçüncülüğü için gaz açacak.



Phillip Island Pisti'nde yapılacak sezonun son etabında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, dünya üçüncülüğü için son puanlarını alacak.



Can, 19 Kasım Cumartesi günü önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 06.30'da ilk yarışta, 20 Kasım Pazar günü ise TSİ 06.30'da ikinci yarışta ter dökecek.



Son yarışlar öncesinde genel klasmanda, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 462 puanla birinci, Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 359 puanla ikinci, Can ise 248 puanla üçüncü sırada yer alıyor.





