Milli motosikletçiler Kovid-19'a rağmen elde edilen madalyalardan memnun

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2020 yılında Kovid-19 şartlarına rağmen milli motosikletçilerin ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarıları AA muhabirine değerlendirdi.



Dünya sporu açısından unutulmaz bir seneyi geride bırakmak üzere olduklarını belirten Uçar, "Bütün uluslararası organizasyonların iptal edildiği ya da ertelendiği bir seneyi sporcularımız 23 madalya ile kapattı. Aslında 2020 yılı için farklı hedeflerimiz vardı; milletvekilimiz ve milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde ülkemize dünya şampiyonluğu kazandırmak için seneye başlamıştık, yine de başarılı bir sezon geçirdik ve dünya şampiyonluğu hedefimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.



Bekir Yunus Uçar, Kovid-19'un her spor ve sporcuyu etkilediği gibi motosiklet sporunu da etkilediğini kaydederek, "Özellikle milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu sezona çok iyi başlamıştı. Diğer sınıflarda da hesaplarımızı hep ödül kürsüsüne çıkmak üzere kurgulamıştık. Kovid-19 salgınının başlamasıyla uluslararası bütün şampiyonaları ertelediler veya iptal ettiler. Uzun süren belirsizlik sürecini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla geçiren ülkemizde, sporcularımız sağlıklı bir ortamda tekrar dünya şampiyonalarına konsantre oldu. Dünya Supersport 300 Şampiyonası başta olmak üzere superbike, moto3, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında elde edilen başarılar, 2020 yılı için az da olsa yüzümüzü güldürdü." ifadelerini kullandı.



Uçar, "Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki son ayağının ilk yarışında birinciliği elde etti. Portekiz'de Superpole yarışında da birinciliği kazandı. Toprak, orada Superpole yarışında en hızlı turu atarak pist rekorunu kıran sporcu oldu. Toprak, bu ülkenin yetiştirdiği önemli spor adamları arasına girecek. İnşallah onu daha çok podyumda, İstiklal Marşı'mızı okuturken izleyeceğiz. 2021'in hem Toprak için hem de diğer motosikletçilerimiz için daha güzel geçeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bahattin Sofuoğlu'nun dünya üçüncülüğü bizi ayrıca gururlandırdı"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, 2020 yılında en büyük kazancın genç milli motosikletçilerin başarıları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Özellikle salgın nedeniyle geç başlayan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla Bahattin Sofuoğlu bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni jenerasyonumuzun temsilcisi olarak gördüğümüz Bahattin Sofuoğlu'nun yarışlardaki hünerlerini bütün dünya hayranlıkla izledi. Bahattin'in tecrübeli rakipleri arasında sezonu dünya üçüncülüğü ile kapatması bizi ayrıca gururlandırdı."



Uçar, "Motosikletçilerimiz, İspanya'da, Portekiz'de ve Fransa'da pandemi koşulları altında önemli pistlerde ülkemizin göğsünü kabarttı. İstiklal Marşı'mızın okunduğu, heyecanın bütün turlarda sürdüğü yarışların TRT Spor aracılığıyla canlı yayınlanması ülkemizde özellikle gençlerin bu sınıfa olan ilgisini de artırdı." diye konuştu.



- "Balkan Motokros Milletler Kupası'nda ülkemize üçüncülük geldi"



Genç milli motosikletçilerin yüzlerini güldürdüğünü belirten Uçar, "Moto3 Dünya Şampiyonası'nın çaylak sezonunda milli sporcumuz Deniz Öncü'nün ilk 10 içerisindeki mücadelesi burada doğru adımlar attığımızı gösterdi. Genç sporcumuz bize önümüzdeki sene bu sınıfta çok daha iyi işler yapabileceğinin sinyallerini verdi." ifadelerini kullandı.



Uçar, "Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nın supersport 300 sınıfında genç yeteneklerimiz Galip Satıcı ve Ömer Utku Karpuz'un yarışları birlikte domine etmesinden de çok mutlu olduk. Bu sene ilk kez yapılan Balkan Motokros Milletler Kupası'nda genç sporcularımızın temsil ettiği takımımız ülkemize üçüncülüğü getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten ve bütün dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını dileyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kovid-19 nedeniyle sıkıntılı bir sene geçirmemize rağmen ülkemize 23 madalya kazandıran bütün sporcularımıza, milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'na ve her zaman sporcularımızı arayıp tebrik eden, onların yanında olduğunu hissettiren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim. İnşallah 2021 yılında da ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın önemli pistlerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz."