Milli motosikletçiler İspanya'da podyum için mücadele edecek

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası, Dünya Supersport Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası yarışlarına 4-6 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Teruel bölgesinde devam edilecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk kovalayan Toprak Razgatlıoğlu, 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yarışacak.



PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Toprak, 4 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara, 5 Eylül Cumartesi günü sıralamaya, aynı gün saat 15.00'te ise ilk yarışına çıkacak.



6 Eylül Pazar günü saat 12.00'de SuperPole yarışına katılacak milli sporcu, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.



Sofuoğlu ve Öncü de piste çıkacak

Geçen hafta sonu Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya ayağında yaşadığı kazalardan dolayı yarış bitiremeyen Bahattin Sofuoğlu, organizasyonun dördüncü ayağında 4 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.



Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, 5 Eylül Cumartesi günü öğlen sıralama için ter döküp, aynı gün saat 17.30'da ilk yarışın, 6 Eylül Pazar günü saat 16.15'te ise ikinci yarışın startını alacak.



Milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışlarına MotorLand Aragon Pisti'nde çıkacak. Turkish KNN Team Takımı'nın 17 yaşındaki sporcusu, 4 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlarda boy gösterecek.



5 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya katılacak milli sporcu, aynı gün 16.15'te ilk yarışta, 6 Eylül Pazar günü ise saat 13.30'da da ikinci yarışta mücadele verecek.



