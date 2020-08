Milli motosikletçiler İspanya yolcusu

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike, Supersport ve Supersport 300 Şampiyonası, 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğu kovalayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak üç yarışa da birincilik için çıkacak.



PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Toprak, 28 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 29 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya, aynı gün TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak.



30 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak milli sporcu, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında start alacak.



Toprak Razgatlıoğlu, 103 puanla genel klasmanda 3. sırada yer alıyor.



- Sofuoğlu'nun gözü ödül kürsüsünde



Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da da İstiklal Marşı'nı dinletmeye çalışacak.



MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak şampiyonanın üçüncü ayağında genç sporcu, 28 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.



Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla mücadele eden Bahattin, 29 Ağustos Cumartesi günü öğlen sıralamaya, aynı gün TSİ 17.30'da da ilk yarışa çıkacak. Üçüncü ayağın ikinci yarışı ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 16.15'te start alacak.



Bahattin Sofuoğlu, genel klasmanda 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.



- Can Öncü, Supersport'ta start alacak



Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ayak yarışına MotorLand Aragon Pisti'nde çıkacak.



Turkish KNN Team ile yarışan 17 yaşındaki sporcu, 28 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlarda ter dökecek. 29 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya katılacak genç sporcu, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 30 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.



Can Öncü, şampiyona genel klasmanında 24 puanla 11. sırada yer alıyor.