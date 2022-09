Milli motosikletçiler İspanya ve Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu İspanya'da, Deniz Öncü ise Japonya'da hafta sonu piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren milli motosikletçiler sezonun İspanya ve Japonya etaplarında podyum mücadelesi verecek.



Son Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona Pisti'nde hafta sonu sezonun 8. ayağında zirvede yer almak için gaza basacak.



Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 23 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara, 24 Eylül Cumartesi günü öğleden önce ise sıralama (Superpole) yarışına ardından TSİ 15.00'te ilk yarışta ter dökecek. Toprak, 25 Eylül Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta podyumun zirvesinde yer almaya çalışacak.



- Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Barselona'da yarışacak



Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya etabında Türkiye'yi temsil edecek.



Barselona Pisti'nde yapılacak sezonun 8. etabında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, 23 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçiler, 24 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 25 Eylül Pazar günü de TSİ 13.30'da ikinci yarışta boy gösterecek.



Öte yandan Fransa yarışında kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun 22 Eylül Perşembe günü yapılacak sağlık kontrolünden sonra yarışa kabul edileceği bildirildi.



- Deniz Öncü ise Japonya'da piste çıkacak



Milli motosikletçi Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı için Japonya'da piste çıkacak.



Dünya Moto3 Şampiyonası yarışları 23-25 Eylül tarihlerinde Motegi Pisti'nde düzenlenecek. Milli motosikletçi Deniz Öncü, 23 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara, 24 Eylül Cumartesi günü de sıralamalara katılacak.



Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 25 Eylül Pazar günü ise TSİ 06.00'da ana yarışta Türkiye'yi temsil edecek.





