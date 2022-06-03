Milli motosikletçiler ipi göğüslemek istiyor

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ile Asrın Rodi Pak, hafta sonunda uluslararası pistlerde başarı arayacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya ayağında; Asrın Rodi Pak ise Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika ayağında yarışacak.



Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun dokuzuncu mücadelesine İspanya'da çıkacak. Yarış 4,7 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde düzenlenecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki Deniz Öncü, Katalonya yarışında ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.



Yarın sıralama turlarına katılacak milli motosikletçi, sezonun dokuzuncu yarışı için 5 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.



Asrın Rodi Pak Belçika'da



Milli sporcu Asrın Rodi Pak'ın mücadele ettiği Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ikinci ayağı ise Belçika'da koşulacak.



Sezona Le Mans'ta Pitlane Endurance takımıyla iyi başlayan Asrın, Spa-Francorchamps Pistinde düzenlenecek 24 saat yarışında kendi sınıfı Superstock'ta üst sıralar için ter dökecek.



Sıralama turları bugün yapılacak yarışın startı ise yarın TSİ 14.00'de verilecek. Yarış 5 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'de tamamlanacak.





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