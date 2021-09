Milli motosikletçiler hafta sonunda Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonunda Fransa'da mücadele edecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarına, 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluktaki Magny Cours pisti ev sahipliği yapacak.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) Fransa ayağında birinciliğini korumaya çalışacak.



Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 4 Eylül Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 15.00'te ilk yarış koşulacak.



Toprak, 5 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'de ikinci yarışta start alacak. Milli sporcu, 311 puanla şampiyona genel klasmanında birinci sırada yer alıyor.



- Can Öncü, performansını sürdürmeye çalışacak



Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki yükselen performansını Fransa'da da devam ettirmeye çalışacak.



Magny Course pistindeki sezonun sekizinci ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, yarın serbest antrenmanlara katılacak. 4 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak Öncü, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 5 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.



Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nun yarışacağı Dünya Supersport 300 Şampiyonası da Fransa'da düzenlenecek. Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, yarın serbest antrenmanlara çıkacak. 4 Eylül Cumartesi günü sıralamaya katılacak Sofuoğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Şampiyonada 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.45'te ikinci yarışlar olacak.



Genç sporcuların mücadele ettiği Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda milli sporcular Kadir Erbay ve Galip Satıcı boy gösterecek.



Fransa Pisti'nde yapılacak Avrupa Kupası'nda yarın serbest antrenman ve sıralama, 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.45'te birinci, TSİ 17.15'te de ikinci yarışlar yapılacak.