Milli motosikletçiler Fransa ve İtalya'da mücadele edecek

Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve İlayda Yağmur Yılmaz hafta sonu Fransa ve İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü'nün katılacağı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışları 14-16 Mayıs tarihlerinde Fransa'da yapılacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı 4.200 metre uzunluğa sahip Le Mans pistinde düzenlenecek.



Deniz Öncü, Fransa Grand Prix'sinde 14 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlara, 15 Mayıs Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Sezonun beşinci mücadelesi 16 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.



Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, dünya şampiyonalarına daha iyi hazırlanabilmek için 14-16 Mayıs tarihlerinde İtalya Pist Şampiyonası'na katılacak.



Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli'de düzenlenecek şampiyonada Bahattin Sofuoğlu SS300, Can Öncü'de SS600 sınıflarında yer alacak.



Şampiyonada 1. yarışlar 15 Mayıs Cumartesi günü, 2. yarışlar da 16 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.



- İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda



Bu sene ilk defa Avrupa Kadınlar Kupası'nda mücadele eden İlayda Yağmur Yılmaz, kupanın üçüncü yarışına İtalya'da çıkacak.



Avrupa Kadınlar Kupası'nın üçüncü ayağı 14-16 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Misano Dünya Pisti Marco Simoncelli'de düzenlenecek. İlayda Yılmaz, 14 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlara, 15 Mayıs Cumartesi günü de sıralamaya katılacak. Kupada sezonun üçüncü yarışı 16 Mayıs Pazar günü yapılacak.