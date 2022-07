Milli motosikletçiler Çekya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlanan Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, üç galibiyetle tamamladığı İngiltere yarışındaki başarısını Çekya'da da sürdürmek istiyor.



Most Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 29 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 30 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole) turlarına, TSİ 15.00'te ise ilk yarışa çıkacak.



Ay-yıldızlı sporcu 31 Temmuz Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta kürsü mücadelesi verecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de üç yarışı da kazanıp şampiyonluk için önemli puanlar aldığını, Çekya'da da birincilikler elde ederek pilotlar klasmanında yükselmeyi hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Most'ta her zaman olduğu gibi Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'yı çok güçlü göreceğimizi düşünüyorum. Ama zafer için savaşmaya devam edeceğiz. Pisti beğendim ve geçen yıl Scott Redding ile son turda güzel bir mücadelemiz olmuştu. Pistte çalışmalar olmuş, değişikliklerin nasıl olduğunu göreceğiz. Henüz şampiyonluğa bakmıyoruz. Her zaman olduğu gibi sadece yarışa odaklanıyorum. Hedef sadece kazanmak için mücadele etmek." ifadelerini kullandı.



- Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Çekya'da yarışacak



Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya etabında Türkiye'yi temsil edecek.



Most Pisti'nde yapılacak sezonun altıncı yarışında Kawasaki Puccetti takım pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takım pilotu Bahattin Sofuoğlu, 29 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.



Ay-yıldızlı motosikletçiler, 30 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama turları, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarış, 31 Temmuz Pazar günü de TSİ 13.30'da ikinci yarış için piste çıkacaklar.





