Milli motosikletçiler 3 ülkede yarışacaklar

Milli motosikletçiler bu hafta Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te yarışacaklar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçiler 3 ülkede yarışacaklar
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21 Haziran 2023 12:22
Milli motosikletçiler, Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 23-25 Haziran tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda ayağında TT Assen Pisti'nde yarışacak.

HEDEF BAŞARIYI TEKRARLAMAK

Şampiyonada Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla geçen haftaki başarısını tekrarlayıp ödül kürsüsünde yer almaya çalışacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcu, 23 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlarda, 24 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarında ter dökecek. Sezonun sekizinci ayağı ise 25 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

8 SPORCU YARIŞACAK

Genç motosikletçilerden Enes Çağan Çakır, Ömer Yıldız, Enes Yıldız ve Poyraz Bor ise BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağında Bulgaristan'da piste çıkacak.

Dolna Mitropolia Pistinde 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacak yarışta ay-yıldızlı sporcular genç kategorisinde ter dökecek.

Bosna Hersek'te aynı tarihlerde düzenlenecek BMU Avrupa Ekstrem Enduro Şampiyonası'nda ise İzzet Kazdal, Süleyman Aydın, Tolga Alkan ve Efe Cemil Çakar, mücadele edecek.

Milli sporcular Globare şehrinde düzenlenecek şampiyonada zorlu parkurda Türkiye'yi temsil edecek.

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