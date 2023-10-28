29 Ekim

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağını ikinci sırada tamamladı. Yarışı ilk sırada tamamlayan Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da podyumda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 17:29
Son güncelleme 28 Ekim 2023 17:31
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında ilk yarışı ikinci sırada bitirdi.

Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen 20 turluk yarışta Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve üst üste ikinci sezon şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışa 7. cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise ikincilik elde etti ve şampiyonluk olasılığı kalmadığı için pilotlar klasmanında sezonu aynı sırada tamamladı.

İlk yarışın üçüncüsü ise Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı İtalyan Andrea Locatelli oldu.

Pilotlar klasmanı şampiyonu Bautista 591 puana, ikincisi Razgatlıoğlu 526 puana ulaştı.

İspanya ayağında haftanın ikinci yarışı, Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery