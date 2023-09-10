Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ikinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'daki ikinci yarışla tamamlanırken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu mücadeleyi 2. sırada tamamladı.
Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.
Organizasyonda İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci olurken, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.
Milli sporcu, etabın ilk yarışlarını ise birinci sırada tamamlamıştı.
Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.
Organizasyonda İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci olurken, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.
Milli sporcu, etabın ilk yarışlarını ise birinci sırada tamamlamıştı.