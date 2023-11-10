Milli motosikletçi Deniz Öncü Malezya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun 19. yarışı olan Malezya'da piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü Malezya'da yarışacak
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10 Kasım 2023 12:09
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 19. ayağında Malezya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'si hafta sonu Sepang Pisti'nde yapılacak.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü hedefleyen Deniz, bugün serbest antrenmanlara katılacak. Milli motosikletçi, 11 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışına, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 07.00'de 15 turluk ana yarışa çıkacak.

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