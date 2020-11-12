Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağında İspanya'da piste çıkacak.

Haber; AA
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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12 Kasım 2020 14:24
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağında İspanya'da mücadele edecek. 

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek şampiyonada ilk senesini geçiren Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, ilk onda yer almaya çalışacak.

Organizasyonun yarın serbest antrenmanlarla start alacak yarışları, 14 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek.

15 Kasım Pazar günü (TSİ) 13.00'te ise "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" yarışı başlayacak. 

 


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